نيويورك تتغلب على نقص الجيل المعقم لليدين بمنتج يصنعه نزلاء السجون

أعلنت ولاية نيويورك، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي على لسان حاكمها أندرو كومو، أن الولاية ستنتج مطهرا كحوليا لليدين لزيادة المعروض في الولاية، بعدما أدى انتشار فيروس كورونا إلى نقص معقمات اليدين وزيادة أسعارها.

وبالرغم من نقص المنتج، أشار حاكم الولاية إلى أن معقم اليدين الذي طرحته الولاية تحت اسم "نيويورك ستايت كلين" "NYS Clean"، لن يتم بيعه للجمهور، وسيتم تخصيصه للمباني الحكومية ومحطات المترو والمدارس والسجون؛ لضمان وصول تلك المرافق عالية الحركة إلى المنتج.

وكشف كومو، بحسب موقع مجلة "تايم"، أن المطهر الذي ستنتجه الولاية يحتوي على كحول بنسبة 75%، وهو ما يتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية، منها (CDC)، والتي تقترح تركيز بنسبة 60%.

وقال كومو، إن ولايته لديها القدرة على إنتاج 100 ألف جالون من "NYS Clean" في الأسبوع، بتكلفة 6 دولارات للجالون (3.8 لتر).

السعر الرخيص لمعقم اليدين مقارنة بباقي المنتجات، أثار موجة من الانتقادات ضد حاكم الولاية؛ لكون الجيل المعقم لليدين صنع بواسطة شركة "Corcraft Products"، وهي جزء من قسم الصناعات الإصلاحية بنيويورك، والتي تستخدم عمال السجون لصنع مجموعة متنوعة من منتجات التنظيف، وهو ما اعتبر اعتمادا على "العمل بالسخرة" لإبطاء انتشار الفيروس.

وبحسب موقع صحيفة "واشنطون بوست"، قالت النائبة أيانا برسلي (ماساتشوستس)، في تغريدة لها على موقع "تويتر": "بالنظر إلى أن العديد من الرجال والنساء المسجونين يتعرضون لظروف غير إنسانية، بما في ذلك عدم وجود صابون لليدين، ومُطهر الأيدي محظور في معظم السجون، هذا أمر مُهين واستغلالي".

فيما أشار الموقع إلى أنه، ومثل العديد من الأنظمة الإصلاحية على مستوى الولايات المتحدة، فإن ولاية نيويورك تحظر معقم اليدين في السجون؛ بسبب محتواه الكحولي المرتفع.

Wow. Considering that many incarcerated men & women are subjected to inhumane conditions, including no hand soap, & hand sanitizer is banned in most prisons, this is especially demeaning, ironic & exploitive. https://t.co/LnYHP0QbFb