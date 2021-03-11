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الرئيس الجزائري يرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 4:35 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 4:35 ص

رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، معربا عن تأييده واستعداده التام لمساندتها.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء اليوم، "رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، كما عبر عن تأييده واستعداده التام لمساندتها، آملا في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات المهمة نهاية هذا العام".

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر، التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللامشروط معه، لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق، مشيرا إلى الضرورة الملحة لوضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

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