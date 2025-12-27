السودان: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال سابقة تقوض استقرار المنطقة

وزارة الخارجية أعربت عن رفضها التام واستنكارها الشديد لاعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"، معتبرة أنه "يخالف المواثيق الدولية"

رفض السودان، السبت، اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبراً الخطوة "سابقة خطيرة لتقويض استقرار وأمن المنطقة برمتها".

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "نعرب عن رفضنا التام واستنكارنا الشديد لاعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإقليم ’أرض الصومال’، والذي يخالف المواثيق الدولية، ويُعد سابقة خطيرة لتقويض استقرار وأمن المنطقة برمتها".

وأمس الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، في خطوة لاقت رفضًا دوليًا واسعًا.

وأكدت الخارجية السودانية دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها التامة على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليًا، معربة عن تضامنها التام مع الشعب الصومالي.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانًا مستقلًا إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وعقب اعتراف تل أبيب، أكد الصومال في بيان حكومي الجمعة، "التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه"، مشددًا على "الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".

وشدد البيان على أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".