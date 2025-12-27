السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم السبت، حكمها على "م.م.م"، صاحب معرض سيارات، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة المضبوطة، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 9160 لسنة 2025 جنايات ثانٍ المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات بقصد الاتجار.

وأظهرت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم كان يتاجر بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطه حال نزوله من سيارته ممسكًا بكيس بلاستيكي يحتوي على 14 طربة حشيش، بينما عُثر داخل السيارة على 8 طربات حشيش، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وامتلاكه المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح للدفاع عن تجارته، والسيارة لاستخدامها في الترويج للمواد المخدرة.

وبتحرير محضر إداري وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها النهائي بحقه، بعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات، وطارق محمد هريدي، سكرتير المحكمة، ومحمد البغدادي.