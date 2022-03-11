إغلاق عام في مدينة تشانجتشون الصينية بسبب متحور أوميكرون

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في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، شهدت مدينة صينية أخرى يقطنها الملايين إغلاقا جديدا.

وبموجب ما أعلنته سلطات مدينة تشانجتشون الواقعة بشمال شرق الصين، اليوم الجمعة، لا يسمح سوى لشخص واحد من كل أسرة بمغادرة المنزل للتسوق مرة كل يومين.

كما سيتم اخضاع جميع سكان المدينة تقريبا، حوالي تسعة ملايين نسمة، لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وقررت السلطات اتخاذ هذا الإجراء المتشدد بعد اكتشاف مئات عدة من الإصابات في إقليم جيلين، وعاصمته تشانجتشون، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشهد الصين حاليا أكبر موجة من الإصابات بالفيروس منذ تفشيه لأول مرة في مدينة ووهان وسط البلاد قبل أكثر من عامين.

وعلى مستوى البلاد، جرى تسجيل 1369 إصابة جديدة بفيروس كورونا.