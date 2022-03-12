مشروع قانون أمريكي لإرسال أسلحة مضادة للدبابات والطائرات إلى أوكرانيا

يستعد الجيش الأوكراني لاستقبال تدفق جديد من الأسلحة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات لمساعدته في التصدي للأسلحة الهجومية للجيش الروسي وذلك بعد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تمويل حكومي بمبلغ 5ر1 تريليون دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة على الصفقة قولها ، إن حزمة التمويل التي تم إرسالها إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها تشمل مبلغ 3.5 مليار دولار "لتجديد مخزون الولايات المتحدة من المعدات المرسلة إلى أوكرانيا".



وأوضحت أنه من المتوقع أن تشمل شحنات جديدة من مدافع الهاون عيار 105 ملم والمزيد من صواريخ جافيلين وستينجر المضادة للدبابات والمدرعات والطائرات.



وقالت بلومبرج، إن هذه الأسلحة ساهمت بشكل رئيسي في مساعدة القوات الأوكرانية على استهداف الدبابات الروسية وكان لها دور محوري على ما يبدو في إسقاط العديد من المقاتلات الروسية أيضا منذ بدء العملية الغزو التي شنتها موسكو في أواخر الشهر الماضي.