الشرطة الألمانية: انتهاء أزمة الرهائن في كارلسروه

قالت شرطة كارلسروه، اليوم الجمعة، إن أزمة الرهائن انتهت بعد اقتحامهم الصيدلية واعتقال مشتبه به.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد بأذى، وفقا لتقييمها الأولي، وذلك بعد خمس ساعات من بدء الأزمة.

وقامت الشرطة بتفتيش المبنى الذي احتجز فيه عدة أشخاص كرهائن، ما أدى إلى شن عملية واسعة النطاق.

كانت أول مكالمة استغاثة وصلت للشرطة عند الرابعة والنصف مساء، وأفادت بأن رجلا أو أكثر احتجزوا رهينة واحدة على الأقل في صيدلية بوسط المدينة.

ولم يتضح عدد مدبري الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إنه لا يمكن كشف أية معلومات حول الوضع أو "المطالب المحتملة وطلبات الفدية لأسباب تكتيكية تتعلق بالعملية".