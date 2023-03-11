 احتجاز رهائن.. ألمانيا: 11 شخصا كانوا محتجزين داخل صيدلية في كارلسروه - بوابة الشروق
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احتجاز رهائن.. ألمانيا: 11 شخصا كانوا محتجزين داخل صيدلية في كارلسروه

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 3:18 ص | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 3:18 ص

قالت الشرطة الألمانية وممثلو ادعاء، إن 11 شخصا كانوا محتجزين رهائن داخل صيدلية في وسط مدينة كارلسروه.

ووفقا لأحدث بيانات للشرطة بعد انتهاء أزمة الرهائن مساء الجمعة، فإن كل الرهائن بخير ولم يصبهم أي أذى.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين شاركوا في جريمة احتجاز الرهائن، فيما ذكرت الشرطة أنّها لا تزال تحقق بشأن ما إذا كان أحد الرهائن كان متورطا في الجريمة مع المشتبه به المعتقل.

وبدأت الأزمة عصر الجمعة، وردت الشرطة بتنفيذ عملية واسعة النطاق وأغلقت أجزاء من وسط المدينة.

وبعد نحو خمس ساعات، اقتحمت القوات الخاصة الصيدلية وأنهت أزمة احتجاز الرهائن حيث تغلبت على المشتبه به (20 عاما) واعتقلته.

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