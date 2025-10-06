القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء وأسر الشهداء بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر

نظّمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضاً فنياً لإبداعات ومنتجات أعضائها من المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك بمقر الجمعية بمدينة الوفاء والأمل في مدينة نصر، حيث افتتح المعرض اللواء أحمد حسن أبو شرق، مدير الجمعية، ويستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، وذلك تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض باقة متميزة من الأعمال الفنية والمنتجات اليدوية التي تعكس مواهب وإبداعات المحاربين القدماء، من بينها أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج، إلى جانب المنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، كما يعرض المعرض منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التي يتم تصنيعها لخدمة مصابي العمليات الحربية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص جمعية المحاربين القدماء على دعم أعضائها واكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية والإبداعية، من خلال تنفيذ فعاليات تسهم في تعزيز قدراتهم وتمكينهم من عرض أعمالهم أمام الجمهور، فضلاً عن توفير المقومات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية المقدمة لهم عبر فروع الجمعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

شهد فعاليات الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تؤكد اهتمام الدولة والقوات المسلحة بتكريم رموز التضحية والعطاء، واستمرار دعمها لهم في مختلف المجالات.