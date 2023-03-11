نيابة أجا تحقق فى اتهام محامى بالاستعانة ببلطجية والاعتداء على زميله داخل المحكمة

شهدت محكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اتهام أحد المحامين بالاستعانة ببعض البلطجية للاعتداء بالضرب على زميله داخل غرفة المحامين والبوفيه بالمحكمة، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية في الرأس والوجه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من إدارة الترحيلات وتأمين المحاكم بحدوث مشاجرة بين عدد من المحامين وبعض الأشخاص داخل محكمة أجا الجزئية.

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بغرفة بوفيه ملاصق لغرفة المحامين وإصابة أحد المحامين بجروح قطعية، وتبين أن أطراف المشاجرة «ي.ا» محام حر، و«م.ش» محام حر طرف أول، و«ن.ف»، محام حر، طرف ثاني، وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين ووجود دعاوى قضائية بينهما.

واستعان الطرف الثاني، ببعض الأفراد واعتدوا بالضرب على الطرف الأول داخل المحكمة.

وتم ضبط أطراف المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتداول عدد من المحامين فيديو مدته دقيقة تظهر الاعتداء داخل المحكمة وإصابة محامى بجروح.

وطالب عدد من المحامين بضرورة وقف أطراف المشاجرة عن العمل وإجراء تحقيق بالواقعة بإدارة التأديب بالنقابة، فيما تنظر نيابة أجا التحقيقات مع جميع الأطراف بعد ضبطهم.

ومن جهته، قال أحمد العساس أمين عام نقابة جنوب الدقهلية، أن النقابة تتابع الوضع العام داخل نيابة أجا وأنه متواجد مع الطرفين لحل الأزمة ومحاسبة المخطأ حيث إن الاعتداء على المحامي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.

وأضاف أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في حضور ممثلي النقابة وتستمع إلى أقوال المحاميين فضلا عن متابعة الإجراء الذي سيتخذ على المعتدين على المحامى الذى أصيب وسيتم عرضه على الطب الشرعي وصدور تقرير طبي لإثبات ما به من إصابات.