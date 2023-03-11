تزامن احتفال السعودية بيوم العَلَم مع وفاة خطاطه

تحتفي المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ولأول مرة، بيوم العلم وفق أمر ملكي يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوما خاصا بالعلم باسم "يوم العلم" وهو اليوم الذي أقر فيه الملك المؤسس عبدالعزيز العلم بشكله الحالي عام 1937.



وينفرد العلم السعودي بين أعلام دول العالم بمميزات منها أنه لا يلف على جثث الموتى من الملوك والقادة ولا ينكس في المناسبات الحزينة، ولا يحنى لكبار الضيوف عند استعراض حرس الشرف، ويحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض دعائية تمس مهابته.



وقبل ساعات من احتفال السعودية بـ"يوم العلم" أُعلن صباح اليوم عن وفاة خطاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف (86 عاما) الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على العلم قبل أكثر من 50 عاما.



وقال المنصوف فى مقابلة مصورة قبل رحيله: "كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل في عام 1962 وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد".