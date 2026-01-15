يستعد المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني، لإحياء سهرة غنائية مميزة في منطقة الزمالك، غداً الموافق يوم الجمعة 16 يناير الجاري.

ويتواجد الجريني في مصر حاليًا لبدء الخطوات التنفيذية لألبومه الغنائي الجديد، والذي يأتي كثمرة تعاون فني ضخم مع شركة "روتانا".

هذا المشروع الغنائي يمثل عودة قوية للجريني إلى سوق الألبومات الكاملة، بعد فترة من التحضير والبحث عن أنماط موسيقية مختلفة، في ألبوم يتعاون فيه مع عدة ملحنين أبرزهم بين وليد سعد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وشعراء أمثال تامر حسين، ومحمد البوغة، ومحمد الغنيمي.

ومن المقرر أن يبدأ الجريني تصوير مجموعة من الفيديو كليبات في مواقع مختارة داخل مصر خلال الأيام المقبلة.