القبض على رجل إيطالي لتجسسه على صديقته السابقة بطائرة مسيرة

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل على خلفية استخدامه طائرة مسيرة للتجسس على صديقته السابقة.

وقالت شرطة الدرك الإيطالية اليوم الخميس إنه تم القبض على رجل (28 عاما)، ينحدر من نابولي بعد عملية طيران فاشلة للمراقبة، وهو قيد الإقامة الجبرية حاليا بتهمة الملاحقة.

وذكرت تقارير أنه حاول التجسس على صديقته السابقة عن طريق وضع مسيرة أمام شرفتها، لكنها اصطدمت بنافذتها بدلا من ذلك.

وأبلغت المرأة الشرطة على الفور، ومن ثم فر صديقها السابق تاركا المسيرة المحطمة في شرفتها.

وصادرت الشرطة المسيرة وقيمت المادة المصورة.

وتمكنت السلطات من تحديد هوية الرجل لأنه سجل لنفسه وهو يعد المسيرة. وتم العثور عليه في نهاية المطاف في منزله وتم القبض عليه بتهمة الملاحقة.

يذكر أن الملاحقة جريمة في إيطاليا ويعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى ست سنوات ونصف السنة.