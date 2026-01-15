ضبط شخص وسيدتين بتهمة استقطاب الرجال لممارسة الفجور بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على شخص وسيدتين، لاتهامهم باستقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي، لممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب العامة، وذلك بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين، ولاثنين منهم معلومات جنائية سابقة، باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.