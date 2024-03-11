جوتيريش: استمرار القتل والقصف وسفك الدماء في غزة رغم بدء شهر رمضان

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إنه رغم بدء شهر رمضان المبارك، يستمر القتل والقصف وسفك الدماء في قطاع غزة.

وحذر جوتيريش، في مؤتمر صحفي، أن "التهديد بشن هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع الذي قد يدفع بأهل غزة إلى أعماق جديدة في الجحيم"، وفقا لوكالة الأناضول.

وحث على اتخاذ إجراءات لتجنب المزيد من الوفيات "التي يمكن منعها" في غزة.

وشدد أنه "رغم من شهر رمضان، فإن القتل والقصف وسفك الدماء مستمر في غزة".

وقال جوتيريش: "إن أقوى نداء لي اليوم هو بإسكات الأسلحة في غزة والسودان "احتراما لروح شهر رمضان المبارك".

كما طالب بإزالة "جميع العقبات لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسرعة وعلى نطاق واسع".

ودعا أيضا إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن" الذين تحتجزهم حماس.

وفيما يتعلق بالمساعدات المنقذة للحياة، قال غوتيريش إنها "تأتي بشكل قطرات، هذا إذا وصلت أصلا".

واختتم جوتيريش حديثه بالقول: "لقد شهدنا شهرا بعد شهر من قتل المدنيين وتدميرهم بمستوى غير مسبوق طوال السنوات التي قضيتها بمنصبي أمينا عاما للأمم المتحدة".