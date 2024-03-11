فعاليات عديدة ببرنامج قصور الثقافة الرمضاني

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان المبارك، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

4 مواقع تستقبل الليالي الرمضانية في القاهرة تنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة، حيث يشهد قصر ثقافة روض الفرج في الفترة من 8 حتى 17 رمضان، مجموعة من الفعاليات تتضمن عروضًا فنية تتنوع بين: إنشاد ديني، موسيقى عربية، فنون شعبية، آلات شعبية، عروض فنية للأطفال، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش الفنية والحرفية للمرأة والشباب والأطفال وورش الحكي والألعاب الشعبية، ومعارض الفنون التشكيلية، ومعارض كتب إصدارات الهيئة.

وتستقبل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مجموعة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة، في الفترة من 11 حتى 20 رمضان، من خلال برنامج يشمل عدة مقاهٍ ثقافية، وتتنوع برامجها بين الأمسيات الشعرية، وإلقاء الضوء على إصدارات قصور الثقافة، كما يُلقى برنامج "عطر الأحباب" الضوء على سيرة حياة كثير من المبدعين الراحلين، وبرنامج "راوي من بلدنا" للسيرة الهلالية، إضافة إلى الورش الحرفية والفنية، وورش الحكي والألعاب الشعبية، وأنشطة التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، ومعارض كتب إصدارات الهيئة والفنون التشكيلية.

كما تطلق الهيئة فعالياتها بمسرح السامر بالعجوزة، خلال الفترة من 4 حتى 27 رمضان، وتتضمن هذه الليالي مسابقة للإنشاد الديني، بالإضافة إلى العرض المسرحي "الدر المكنون" لفرقة مسرح السامر، كما تنظم الهيئة احتفالية ليلة القدر للفنان أحمد الكحلاوي، كما يستضيف قصر السينما بجاردن سيتي، خلال الفترة من 1 حتى 29 رمضان، مجموعة متنوعة من العروض الفنية والسينمائية اليومية.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: محافظة المنيا "النادي الرياضي"، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، خلال الفترة من 11 حتى 20 رمضان، ومحافظة الإسماعيلية "قصر ثقافة الإسماعيلية"، بإقليم القناة وسيناء الثقافي، خلال الفترة من 10 حتى 19 رمضان، ومحافظة الأقصر "ساحة أبو الحجاج"، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، خلال الفترة من 7 حتى 16 رمضان، ومحافظة "البحيرة"، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، خلال الفترة من 10 رمضان حتى 21 رمضان، ومحافظة الدقهلية "ستاد المنصورة الرياضي"، بإقليم شرق الدلتا الثقافي خلال الفترة من 10 رمضان حتى 19 رمضان، ومحافظة الفيوم "ميدان السواقي بالفيوم"، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، خلال الفترة من 8 رمضان حتى 17 رمضان، وذلك بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة في عدد من المحافظات والفروع الثقافية.

أعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، خلال الفترة من 9 حتى 18 رمضان، يتضمن ورشًا فنية، مسابقات، لقاءات توعوية في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تنظم الهيئة لهم رحلات تثقيفية إلى قصر السينما، إلى جانب تنظيم عدة سهرات رمضانية متنوعة تتضمن عروضًا فنية وأمسيات شعرية وندوات توعوية داخل بعض مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المحلي.

كما تقدم الهيئة أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ الدقهلية، خلال الفترة من 10 حتى 28 رمضان.