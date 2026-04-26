أكد عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق جاء إلى رواندا من أجل المنافسة بقوة على حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة للغاية من أجل حصد لقب البطولة القارية.

وأوضح عبو في حوار مع المركز الإعلامي للأهلي أن الفريق تعلم من أخطاء العام الماضي عندما فقد فرصة الحصول على اللقب وحصد المركز الثالث، مؤكدًا أن هذا الموسم الأمر مختلف، وخاصة بعد تحقيق الرباعية المحلية، التي منحت اللاعبين دوافع كبيرة للعودة إلى مصر بكأس بطولة إفريقيا.

وأشاد عبو بالجهاز الفني للفريق بقيادة الأمريكي جوردون مايفورث، مؤكدًا أن الأخير يتعامل مع اللاعبين بشكل رائع ولا يضعهم تحت ضغط، بل يطالبهم بالاستمتاع بما يقدمونه وأن يظهروا أفضل ما لديهم من أجل المنافسة على جميع الألقاب والبطولات.

وهنأ عبو فريق سيدات الأهلي الذي نجح في حصد لقب بطولة إفريقيا وأضافها إلى رباعيته المحلية كذلك، مؤكدًا أن تتويجه جاء بعد جهد كبير طوال الموسم، وأنه يمنح دوافع كبيرة لفريق الرجال من أجل معادلة الإنجاز القاري.

ووجه عبو رسالة لجماهير الأهلي مؤكدًا أنهم الجمهور الأفضل على الإطلاق وأنه يفخر باللعب أمامهم وسماع هتافاتهم للاعبي الفريق، مشددًا على أن أي إنجاز يحققه الأهلي يكون الجمهور سببًا رئيسيًّا في تحقيقه، قائلًا إن بطولة إفريقيا ستكون أفضل هدية يقدمها اللاعبون للجماهير لأنهم يستحقون هذه الفرحة.