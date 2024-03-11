استبدل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا أحد نواب وزير دفاع بلاده، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن الجنرال أندريه بوليجا سيكون مسؤولا عن الإمدادات المادية والتقنية للجيش الروسي.

ويأتي بوليجا، الذي كان يشغل في السابق منصب نائب قائد منطقة الدفاع الغربية، خلفا للكولونيل جنرال أليكسي كوزمينكوف، الذي كان قد تولى مهام منصبه قبل أقل من عام.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية الأسباب وراء قرار الاستبدال.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لديه 12 نائبا.

ويأتي هذا التغيير بعد يوم من استبدال الرئاسة الروسية (الكرملين) لقائد البحرية الروسية.