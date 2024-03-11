بوتين يوافق على فسخ اتفاقية الصيد مع المملكة المتحدة

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وقعت الحكومة الروسية، قانونا يقضي بفسخ اتفاقية الصيد المبرمة مع المملكة المتحدة.

وأشارت وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية على شبكة الإنترنت.

وتم إبرام الاتفاقية في عام 1956 بين الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة، والتي سمحت لقوارب الصيد البريطانية بالصيد في مناطق معينة من بحر بارنتس على طول ساحل شبه جزيرة كولا. واستمر سريان الاتفاقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث خلفت روسيا الاتحاد السوفيتي.

وبالنظر إلى إنهاء المملكة المتحدة وضع الدولة الأولى بالرعاية في التجارة لروسيا في مارس 2022، فإن إلغاء الاتفاقية لن يؤدي إلى أي عواقب سياسية واقتصادية خارجية خطيرة على روسيا.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره.