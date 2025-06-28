تقرير: العين الإماراتي يهدي لاعبه للوداد مجانا

كشفت تقارير صحفية عن استعداد نادي العين الإماراتي للموافقة على انتقال المهدي المبارك، لاعب الفريق إلى الوداد البيضاوي المغربي مجانًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة أفريكا فوت: "إدارة نادي العين الإماراتي لا تعارض انتقال لاعب الوسط المغربي المهدي المبارك إلى الوداد، شريطة أن يعطي اللاعب موافقته النهائية".

وأضافت: "بحسب مصادرنا فإن العين مستعد لإنهاء عقد المهدي المبارك دون الحصول على مقابل مادي، وهي الخطوة التي تندرج في إطار العلاقات الجيدة بين رئيسا الناديين".

وأشار التقرير إلى أن رغبة النادي الإماراتي في بيع عقد المهدي المبارك مجانًا، تأتي بعد أن قام مسؤولو نادي الوداد بتسهيل انتقال الشاب نسيم الشاذلي إلى العين قبل أسابيع قليلة، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتابعت: "هذه العملية التي تمت دون تعقيدات كبيرة، عززت العلاقات بين الإدارتين، وهو ما شجع العين على التفكير في رحيل المهدي المبارك إلى الوداد مجانا كنوع من رد الجميل".

وأتمت الصحيفة: "إتمام هذه الصفقة يتوقف الآن على قرار المهدي المبارك نفسه، حيث يتعين على اللاعب إعطاء موافقته بعد دراسة المشروع الرياضي المقترح من قبل الوداد والشروط التعاقدية التي سيتم تقديمها له".