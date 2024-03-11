محافظ الوادي الجديد يؤدي التراويح الأولى بالمجمع الكبير بالخارجة

أدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح الأولى من الشهر الفضيل بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة، وسط جموع المواطنين من المصلين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعقب آداء الصلاة، هنّأ المحافظ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك راجيًا من الله أن يعيده على شعب مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



والتقى الزملوط، المواطنين وقرر تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين بشأن السلع التموينية، يضم قطاعي التموين والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية الخمس، والتنسيق بين مديرية الأوقاف وأئمة المساجد لحصر الأسر الأكثر احتياجًا بكل حي لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواد التموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، وتوفير شنط مواد تموينية مدعمة بسعر ٢٠٠ جنيه تصرف من فروع المصرية ماركت والمعارض الرمضانية.



وأشار الزملوط، إلى صرف ٢ كيلو سكر على مرحلتين لجميع الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية سواءً بطاقة خبز أو تموين، ويقوم الري بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بإعداد مقايسة لتبطين مسقى مياه بطول ٢ كيلو بمنطقة بئر ٥ بالمنيرة لعدم إهدار المياه والحفاظ على حصة ري الزراعات بالمنطقة على أن يقوم الصندوق بدفع القيمة المالية المطلوبة ويتم تحصيلها من المزارعين المستفيدين بالتقسيط.



مؤكدا تكليف مركز الخارجة بسرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسليم، وسرعة إنهاء اجراءات تسليم أراضي تقسيمات الشباب للمنتفعين بالقرى طبقًا للضوابط القانونية، وزيادة كشافات الإنارة بمنطقة السبط الشرقي، ورفع أنقاض أحد المنازل المتهدمة بمنطقة زقاق حجاج حفاظًا على المواطنين.