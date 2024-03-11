طهران: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة استعراض مثير للسخرية

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات جوية إلى قطاع غزة، هو استعراض مثير للسخرية.

وأعربت الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن يشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء ما سمّته «التوحش الإسرائيلي» في قطاع غزة.

وأوضحت أن واشنطن مسئولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها في حال وجود إرادة سياسية.

وأضافت: «أمريكا طرف في الحرب على غزة ومسئولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها».

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ157، الاثنين، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه.

فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

ويعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا

وفي السياق قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع مصر والأردن وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.