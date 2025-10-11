اعتقال نحو 240 متظاهرا في كوت ديفوار خلال احتجاجات ضد ترشح واتارا لولاية رابعة

ألقت السلطات القبض على ما لا يقل عن237 شخصا اليوم السبت في كوت ديفوار خلال احتجاج ضد ما وصفه ناشطون بـ"النزعة السلطوية" المتزايدة في البلاد، وذلك وفقاً لبيان أصدره وزير الداخلية والأمن وبُثّ على التلفزيون الوطني.

وأفاد متظاهرون باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإقامة حواجز مؤقتة بالقرب من موقع انطلاق المسيرة المخطط له.

يشار إلى أن كوت ديفوار، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليون نسمة وتعد أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، على موعد مع انتخابات رئاسية بعد أسبوعين.

وفي وقت سابق من هذا العام، مُنِع أربعة من أبرز شخصيات المعارضة، من بينهم الرئيس الأسبق لوران جباجبو والمدير التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس تيجاني تيام، من الترشح بقرار من لجنة الانتخابات.

وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، الذي يتولى الحكم منذ عام 2010، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام نيّته الترشح لولاية رابعة، في خطوة مثيرة للجدل أعقبت تعديل الدستور عام 2016 الذي ألغى القيود على عدد فترات الرئاسة.