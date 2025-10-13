قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الولايات المتحدة دائما امتلكت أقوى جيش، والآن أصبح أقوى من أي وقت مضى، بفضل إعادة بناء الجيش بالكامل خلال ولايته الأولى

وأضاف ترامب، في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أنه أعاد ترتيب كل الجوانب العسكرية، وتمكن خلال ثمانية أشهر من حل ثمانية صراعات، بما في ذلك إعادة المحتجزين الإسرائليين لدى حماس.

وأشار ترامب إلى أن البعض قد يعتبر هذا الأمر سريعا للغاية، مؤكدا أن الإنجازات العسكرية والدبلوماسية كانت نتيجة للتخطيط الصارم والتفكير الاستراتيجي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إنه شعور رائع، فمن الرائع أن أقول للمرة الأولى إن المحتجزين عادوا. يبدو ذلك بسيطاً، لكنه شعور جيد للغاية".