قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هيلاري كلينتون منافسته في انتخابات 2016؛ خلال المناظرة الرئاسية قالت: انظروا إليه، سيذهب للحرب مع الجميع".

وأضاف ترامب، في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، معلقًا: "في الحقيقة، شخصيتي قائمة على وقف الحروب، وهذا ما يبدو أنه نجح. ولكن هذا أيضا يعني تغيير النهج، بأننا لن ندخل في حرب إلا إذا كان ذلك ضروريا، وإذا دخلناها سننتصر بطريقة لم يشهدها أحد من قبل".

وأضاف خلال كلمته مساء اليوم أمام الكنيست الإسرائيلي: "عندما تحلّ النزاعات خلال ثمانية أشهر، فهذا يعني أنك لا تحب الحرب. الجميع توقع أن أكون قاسيا".

وأكد أن أمريكا تمتلك أعظم وأقوى جيش في تاريخ العالم، مضيفًا: "لدينا أسلحة لم يحلم بها أحد من قبل. نأمل ألا نضطر لاستخدامها".

وتابع: "لقد أعدت بناء الجيش بالكامل، وأنا فخور بذلك، رغم أن بعض الأسلحة كنت أكرهها بسبب قوة تدميرها الهائلة، لكن علينا القيام بما يلزم. نحن نصنع أفضل الأسلحة في العالم، ولدينا الكثير منها، وقد زودنا إسرائيل بالكثير منها أيضاً".