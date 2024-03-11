الشرطة الإسكتلندية تعتقل 3 أشخاص لتلويثهم واجهة مبنى البرلمان الاسكتلندي

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اعتقلت الشرطة الإسكتلندية اليوم الاثنين، ثلاثة نشطاء بعد رشهم الطلاء الأحمر على واجهة مبنى البرلمان الاسكتلندي في إدنبرة احتجاجا على تزايد حالة انعدام الأمن الغذائي.

ويقول نشطاء جماعة "ذيس إز ريجيد" إن ربع الإسكتلنديين مروا بعدم أمن غذائي منذ 2023 ورفعوا لافتات كتب عليها "الجوع خيار سياسي" و"واحد بين كل أربعة إسكتلنديين".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن المجموعة تدعو الحكومة الإسكتلندية إلى تمويل وتطبيق مركز غذاء مجتمعي لكل 500 أسرة في إسكتلندا.

كما تريد من المتاجر المتعددة الأقسام أن تقلل أسعار الحليب الصناعي الخاص بالرضع إلى أسعار مارس 2021.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وقالت إن التحقيقات مستمرة.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: "تم القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبرلمان الاسكتلندي في إدنبرة بعد احتجاج في حوالي الساعة 1045 صباحا اليوم الاثنين.

وتعهدت الجماعة بمواصلة تصعيد الإجراءات حتى يتم تلبية مطالبها.

وقال البرلمان الاسكتلندي إن الحادث مسألة تخص شرطة إسكتلندا.

وأوضح أنه في أعقاب حادث مماثل في أغسطس 2023، بلغت التكاليف المرتبطة بعملية التنظيف والأضرار الناجمة نحو ستة آلاف جنيه إسترليني (7690 دولارا).