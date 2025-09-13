طائرات مسيرة أوكرانية تشعل النار في مصفاة نفط روسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول اليوم السبت إن مصفاة تابعة لشركة باشنفت للنفط اشتعلت فيها النيران في جمهورية باشكورتوستان الروسية على نهر فولجا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وقال الرئيس الإقليمي رادي خبيروف إن المنشأة تم استهدافها بطائرتين مسيرتين، تحطمت إحداهما على الأقل في المبنى.

وكتب: "تعرضت منشأة الإنتاج لأضرار طفيفة واندلع حريق يتم إخماده حاليا".

وأصبحت ضربات الطائرات المسيرة على منشآت النفط الروسية سمة منتظمة في استراتيجية الدفاع الأوكرانية، التي تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود العسكري وقطع مصدر رئيسي للإيرادات لتمويل الحرب.

ومع ذلك، فإن التحول الأخير هو أن مثل هذه الهجمات تحدث الآن في وضح النهار وفي أعماق الأراضي الروسية.

وتقع باشكورتوستان على بعد حوالي 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.