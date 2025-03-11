 الصليب الأحمر يدعو إلى ضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصليب الأحمر يدعو إلى ضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة

وفا
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 6:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 6:57 ص

شددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يتم إنقاذ الأرواح، ودخول المساعدات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة الدولية في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار أنقذ أرواحا لا حصر لها، ووفر منارة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها، وأي تفكك للزخم الذي تم إنشاؤه على مدى الأسابيع الستة الماضية من شأنه أن يؤدي إلى عودة الناس إلى اليأس".

وأضافت: "بصفتنا وسيطًا إنسانيًا محايدًا، ساعدت فرقنا في دفع اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هذه العمليات الحيوية بأمان بناءً على طلب الأطراف. لم نتراجع أبدًا عن التزامنا بهذا العمل".


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