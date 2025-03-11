وُجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص في وفاة صبي يبلغ من العمر 5 سنوات قُتل داخل غرفة جراء انفجار اسطوانات أكسجين مضغوط بداخلها في منشأة طبية في ضواحي مدينة ديترويت في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وتم إعلان وفاة توماس كوبر من منطقة رويال أوك بولاية ميشيجان في مكان الحادث. وكانت والدته تقف بجوار الغرفة وأصيبت بجروح في ذراعيها عندما وقع الانفجار في 31 يناير/كانون الثاني في مركز أكسفورد في تروي.

وتظهر سجلات المحكمة التي نشرت على الإنترنت أن مؤسسة المركز ورئيسته التنفيذية ، تاميلا بيترسون، متهمة بجريمة قتل من الدرجة الثانية.

والمتهمون الآخرون هم جاري ماركن/ 65 عاما/ وجاري موستيلر/ 64عاما/ اللذان يواجهان اتهامات بالقتل العمد من الدرجة الثانية والقتل غير العمد؛ وأليتا موفيت/ 60عاما/، المتهمة بالقتل غير العمد ووضع معلومات طبية غير صحيحة عمدا على مخطط السجلات الطبية.

وقال الليفتنانت بن هانكوك إنه تم تحديد موعد للاستدعاءات بعد ظهر الثلاثاء للمثول في محكمة مقاطعة تروي. وتتولى القضية المدعي العام في ميشيجان دانا نيسيل.

وقال رايموند كاسار، محامي ماركن، إن تهمة القتل من الدرجة الثانية كانت بمثابة "صدمة كاملة" له ولموكله.