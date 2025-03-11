الحكومة البرتغالية تواجه تصويتا بسحب الثقة

تواجه حكومة الأقلية البرتغالية، خطر الانهيار اليوم الثلاثاء، حيث يستعد البرلمان للتصويت على سحب الثقة من الحكومة، وحيث يقول أغلبية النواب المعارضين، إنهم سيختارون الإطاحة بحكومة يمين - الوسط.

ووفقا للدستور البرتغالي، فإن هزيمة الحكومة في التصويت سوف تؤدي لانهيارها، وهذا من شأنه أن يؤدي لإجراء ثالث انتخابات عامة في البرتغال خلال 3 أعوام، في الوقت الذي يواجه فيه الأمن والاقتصاد بأوروبا تهديدا.

وكانت الحكومة، قد طلبت أن تخضع للتصويت، قائلة إن هناك حاجة لتبديد الغموض بشأن مستقبلها في ظل الأزمة السياسية التي ركزت على رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو وأبعدت التركيز عن السياسة الحكومية.

ويدور الجدل، بشأن تضارب المصالح المحتمل المتعلق بأعمال شركة المحاماة التي تمتلكها أسرة مونتينيجرو.

ونفى مونتينيجرو، الذي قال إنه سيترشح مجددا في حال سقطت الحكومة، ارتكابه أي خطأ.