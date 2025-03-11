الأهلي يتحمل تكاليف حضور جماهيره مباراة القمة

أعلن النادي الأهلي تحمله تكليف حضور جماهيره مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك بعد قرار مجلس إدارته بعدم المشاركة فيها.

وجاء في بيان رسمي من الأهلي: "قرر مجلس إدارة النادي تحمل قيمة تذاكر جماهير الأهلي في مباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني".

وقال سعيد شلبي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "جمهور النادي يوميًا يرسي ويعزز من قيم النادي التاريخية.. إحدى المباريات هناك فرق انسحبت، وحينها الأهلي تحمل جميع المبالغ التي تحملها جمهور الأهلي وجمهور النادي المنافس عن طريق شركة تذكرتي".

وأضاف: "في إحدى المباريات، أحد الأندية قامت بزيادة غير معقولة لأسعار التذاكر، فقام مجلس إدارة النادي الأهلي تحمل جميع تكلفة حضور الجماهير".

وأتم سعيد شلبي تصريحاته قائلًا: "إذا وقع ضرر على جمهور النادي الأهلي فسوف يتحمل النادي سداد هذه المبالغ المالية، على الرغم أن المباراة غير مملوكة للأهلي، فالنادي يهمه ألا يحدث أي شكل من أشكال الضرر للجماهير".