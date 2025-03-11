أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عن سؤال حول جواز التسمية بـ عبد النبي وعبد الرسول.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، إنّ الوقوف أمام هذه المسألة لا طائل من ورائها ولا غضاضة في ذلك.

وأضاف: «صحيح أن هناك البعض يقول إن العبودية لله ونحن نقول كذلك، لكن الذي سمى عبد النبي أو عبد الرسول لم يكن يقصد تأليهًا أو تقديسًا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي يحاكي فيها المخلوق الخالق».

وأشار إلى أن من اختار هذه التسمية كان من باب التبرُّك وإعلان المحبة والتوقير وإعلان عن صورة إيجابية جدًا في النظرة إلى هذا النبي.

وذكر أن هذه الأسماء جاءت للإعلان عن نوع من التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذه الأمور بها سعة ومباحة.