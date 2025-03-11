هنكل الألمانية تعتزم إعادة شراء أسهم بمليار يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الكيماويات والسلع الاستهلاكية الألمانية هنكل اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الإدارة على إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تبلغ مليار يورو.

وبحسب البرنامج ستشتري الشركة أسهما مميزة بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو وأسهما عادية بما يصل إلى 200 مليون يورو.

ووفقا لأسعار السهم في السوق حاليا، فإن الكمية المقرر إعادة شرائها تمثل حوالي 7ر2% من إجمالي أسهم الشركة.

ومن المتوقع بدء برنامج إعادة شراء الأسهم خلال أبريل المقبل ويستمر حتى 31 مارس 2026 على الأقل.

وبحسب الشركة يستخدم مجلس الإدارة التفويض الحاصل عليه من الجمعية العمومية السنوية للشركة في 24 أبريل 2023 لشراء أسهم خزانة بما يعادل حتى 10% من أسهم الشركة.

وقالت هنكل إنها تعتزم الاحتفاظ بالأسهم التي أعادت شرائها كأسهم خزانة، مع الاحتفاظ بحق شطبها وتقليل إجمالي رأسمالها السوقي وفقا لذلك.