وزير الخارجية يوجه بتسريع وتيرة التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية

اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الاثنين، مع مساعدي وزير الخارجية بالقطاعات الجغرافية والفنية، ومديري الإدارات المختلفة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوزارة والاستماع إلى التقديرات بشأن القضايا والملفات المختلفة.

ووجه الوزير عبدالعاطي بتنفيذ ومتابعة التكليفات الرئاسية بالعمل على الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة مواصلة الجهود النشطة للقطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويسهم في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية مع الالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة.

كما شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواصلة نشاط السفارات المصرية بالخارج في تعزيز معدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري، لاسيما على ضوء الخطوات والإجراءات التي اتخذت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار فى مصر.

على جانب آخر، تناول وزير الخارجية الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لدعم المواطنين المصريين بالخارج، مشددا على التوجيهات الرئاسية بتقديم أقصى درجات العناية والرعايا وأفضل مستوى من الخدمات للمصريين في الخارج، والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية المرجوة في الخدمات القنصلية.

وتطرق في حديثه إلى الأزمات الإقليمية المختلفة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية متناولا التحركات الجارية في المحافل الدولية لحشد الدعم المالي والسياسي لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والترويج لها دولياً بعد اعتمادها عربياً وإسلامياً، فضلا عن مواصلة التعامل مع الأزمات الإقليمية المتلاحقة والدفع نحو الحلول السياسية لها ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها.