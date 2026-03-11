تركيا: نحصل على الطاقة من مصادر عدة ولا مشاكل بإمداداتها

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تحصل على الطاقة من مصادر متعددة، ولا تواجه حاليا أي مشاكل في إمداداتها أو تأمينها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين أتراك، الأربعاء، على هامش قمة الطاقة النووية التي عُقدت أمس في مدينة بولوني-بيلانكور بضواحي العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نحو 40 دولة.

وأوضح بيرقدار أنه أجرى خلال القمة لقاءات ثنائية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، إضافة إلى مسئولين من إيطاليا وصربيا وعدد من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن عقد قمة حول الطاقة النووية في وقت يتركز فيه الاهتمام العالمي على أسعار النفط والغاز وأمن الإمدادات يعد أمرا مهما.

وشدد على أن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التعاون الدولي يشكلان عنصرين أساسيين في تحقيق أمن الطاقة.

وأضاف أن تركيا تواصل الاستثمار في مصادر الطاقة المختلفة بهدف بناء "مزيج طاقي أكثر توازنا"، لافتا إلى أن الطلب على الكهرباء سيزداد خلال السنوات المقبلة مع توسع استخدام الكهرباء في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ولفت بيرقدار إلى أن العديد من الدول تواجه صعوبات في الوصول إلى النفط والغاز.

وأكد بيرقدار أن تنوع مسارات ومصادر الطاقة يعزز أمن الإمدادات في تركيا، مشيرا إلى أن استقلال البلاد في مجال الطاقة يعني أيضا استقلالها الاقتصادي.

يذكر أن أسواق الطاقة العالمية تشهد حاليا تقلبات كبيرة نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وردود طهران على تلك الهجمات بقصف إسرائيل واستهداف المصالح الأمريكية في بعض الدول المجاورة.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.

ومن المضيق الاستراتيجي يمرّ نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بالدول الخليجية والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات.