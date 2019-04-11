القوات المسلحة السودانية تعلن حالة الطوارئ وتعلق العمل بالدستور

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أعلنت القوات المسلحة السودانية، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل بالدستور الحالي.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان للشعب السوداني، اليوم الخميس، أنه سيتم حل مجلس الوزراء، وحكومات الولايات، ومجالسها التشريعية، موضحة أنه تم إصدرار قرار بحظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق كافة الأجواء والمنافذ لمدة 24 ساعة، مؤكدة حرصها على العلاقات الدولية المتماسكة مع كافة الدول.

ويشهد السودان، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة، وصفت بالأكبر منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية؛ للمطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.