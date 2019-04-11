القوات المسلحة السودانية: على المواطنين الالتزام بحظر التجوال حفاظا على سلامتهم

قالت القوات المسلحة السودانية إنها تلفت انتباه المواطنين بأن حظر التجوال يبدأ اليوم، في تمام الساعة الـ 10 مساءً وحتى الرابعة صباحًا، متابعة: «وعلى المواطنين الالتزام بذلك للمحافظة على سلامتهم».

وأضافت القوات المسلحة السودانية في بيان صادر عنها، مساء اليوم الخميس: «نظرًا للمخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجوال المعلن في التوقيتات المذكورة، تلفت القوات المسلحة نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك، حتى تؤدي القوات المسلحة واجبها في حفظ الأمن والأرواح، وممتلكات المواطنين».

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.