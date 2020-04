View this post on Instagram

صباح التفاؤل والأمل ⁦☺️⁦☺️⁩ من كواليس تصوير مسلسل #سكر_زيادة #رمضان_٢٠٢٠ #نادية_الجندي 🧿💕⁦❤️⁩ مكياج #احمد_الاسير @ahmadalassir شعر #جو_رعد @joeraad