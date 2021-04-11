إصابة متحدث وكالة الطاقة الإيرانية خلال زيارته منشأة نطنز النووية

أعلنت إيران، إصابة المتحدث باسم وكالتها للطاقة أثناء زيارته نطنز.



وأفادت موقع "العربية.نت"، أن وسائل إعلام إيرانية، قالت إن المتحدث باسم وكالة الطاقة تعرض لإصابات في رأسه وقدمه أثناء زيارته نطنز.



وأشارت نقلا عن عضو بمجلس مصلحة النظام، إلى اندلاع حريق ثان في منشأة نطنز.



وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي - قال إن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.



وقال كمالوندي، إن "الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أي إصابات ونعمل على التحقق من أسبابها".



ووفقاً للمسؤول الإيراني، بحسب ما أوردته "روسيا اليوم"، فإن موقع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم، مؤكداً على عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.



وأضاف كمالوندي أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.