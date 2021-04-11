تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى 7 بنوك محلية، خلال تعاملات اليوم، فقد تراجع سعر الدولار بنحو 3 قروش فى بنك الإسكندرية ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما تراجعت العملة الأمريكية فى بنكي الأهلي المصري، ومصر بنحو قرشين ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبنحو قرشين أيضا فى كل من البنك التجاري الدولي، والبركة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس لتصل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

فيما استقرت العملة الخضراء فى بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بينما ارتفع الدولار بنحو قرش واحد في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.