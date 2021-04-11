 السماح لسفينة إنقاذ المهاجرين آلان كردي بالإبحار بعد 6 أشهر من احتجازها في إيطاليا - بوابة الشروق
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السماح لسفينة إنقاذ المهاجرين آلان كردي بالإبحار بعد 6 أشهر من احتجازها في إيطاليا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 7:55 م

أعلنت منظمة "سي آي" المشغلة لسفينة إنقاذ المهاجرين الألمانية "آلان كردي" ، اليوم الأحد ، السماح للسفينة بالإبحار مرة أخرى بعد نحو ستة أشهر من احتجازها في إيطاليا.

وذكرت المنظمة أن محكمة في جزيرة سردينيا قضت بأنه لم يعد من الممكن احتجاز آلان كردي من قبل السلطات وسمحت لها بالإبحار إلى إسبانيا للصيانة.

وكان خفر السواحل الإيطالي أوقف "آلان كردي" في أولبيا ، بجزيرة سردينيا ، في أكتوبر بعد عدة مهام لإنقاذ مهاجري القوارب. وتقول "سي آي" إن هذه الخطوة كانت جزءا من استراتيجية إيطاليا لعرقلة عملية الإنقاذ المدنية للمهاجرين في البحر المتوسط.

قال جوردن إيسلر، من منظمة "سي آي" عقب الحكم: "هذا أول نجاح. الإجراءات لم تنته بعد".

وأضاف أنه بعد جلسة عقدت يوم الأربعاء أصدرت المحكمة الإدارية في كالياري قرارها يوم الجمعة. وتم تحديد موعد المحاكمة في القضية الرئيسية المتعلقة بشرعية الاحتجاز في 3 نوفمبر ، وفقا لما ذكرته المنظمة.

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