مياه المنيا: متابعة مشروع تطوير الريف المصري والتشديد على الإجراءات الاحترازية

عقد ياسر أحمد رئيس شركة مياه المنيا، اجتماعًا مع قطاع الدعم الفني والتشغيل والصيانة والمشروعات ومديري أفرع الشركة والإدارة العامة للأمن، وتمت مناقشة ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية بجميع قطاعات وفروع الشركة على مستوى المحافظة.

وشدد أحمد، خلال الاجتماع على المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الريف المصري بمبادرة "حياة كريمة"، والعمل على توثيق كافة مراحل المشروع، إذ يستهدف المشروع تطوير ١٩٢ قرية بمراكز العدوة ومغاغة وديرمواس وملوي وأبو قرقاص، ويتم ذلك بالتنسيق بين الشركة والمحافظة وجهاز التعمير.

وأضاف رئيس الشركة، في بيان صحفي اليوم، أن المشروع يشمل محطة بديرمواس بقدرة 300 لتر لكل ثانية ومحطة بملوي بقدرة 450 لترا لكل ثانية ومحطة ببني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص بقدرة 100 لتر لكل ثانية ومحطة بجزيرة شارونة بمغاغة بقدرة 100 لتر لكل ثانية ومحطة بمركز العدوة، وسيتم عمل مد وتدعيم للمناطق المحرومة بهذه المراكز ووصلات منزلية "مياه وصرف".

وأشار إلى أنه فيما يخص استعدادات شهر رمضان، التركيز على المناطق الساخنة والعمل على حل المشكلات بأقصى سرعة وعمل نظافة دائمة للمحطات ومتابعة عينات المياه بصفة مستمرة وضرورة نشر التنويهات أول بأول فى حالة الصيانة.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير المحطات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM والإهتمام بالتحصيل والحفاظ على المال العام من خلال تشكيل لجان لحصر الوصلات الخلسة والتعامل معها طبقا للوائح والقوانين.

وأكد أن الشركة ماضية في أعمال التطوير تنفيذا للتوجيهات السياسية وتكليفات من محافظ المنيا وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.