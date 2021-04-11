ريتشاردوني: الجامعة الأمريكية تعتز بالتعاون مع الأهلي نادي القرن

عبر فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية، عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل النادي الأهلي موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدا أن الأهلي نادي القرن الذي يعرفه الجميع حول العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع التعليمي المشترك بين النادي الأهلي والجامعة الأمريكية، أشار ريتشاردوني إلى اعتزاز الجامعة بالتعاون مع الأهلي الذي يعتبر صرحا رياضيا رائدا، وعبر عن فخره بالتواجد في هذا المشروع مع الكابتن الخطيب، مؤكدا أنه يتطلع إلى تعاون وثيق بين الجانبين.

وأوضح ريتشاردوني أنه يتوقع نجاحا كبيرا للمشروع الذي يجمع بين النادي والجامعة الأمريكية، خاصة أنها تملك انتشارا كبيرا، وتضم الكثير من المتخصصين في منظومتها حول العالم، وهو ما يتشابه مع منظومة الأهلي التي تعمل وفقا لأطر مؤسسية مشهود لها بالنجاح.

ويهدف النادي الأهلي من تعاونه مع الجامعة الأمريكية ــ وهي واحدة من أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط ــ إلى رفع المستوى التثقيفي والتعليمي للكوادر الشبابية والمستقبلية على المستوى الإداري والرياضي والإعلامي، وتأهيلها بالشكل الاحترافي لمواكبة التطور الذي تشهده الرياضة، بعدما أصبحت صناعة ومجالا استثماريا كبيرا، يلعب دورًا مؤثرًا في اقتصاد العديد من الدول، وبذلك يكون الأهلي أول نادٍ في المنطقة العربية يطلق مشروعه التعليمي في الإدارة الرياضية، ويتواكب مع كبريات الأندية عالميةً، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

ومن المقرر أن يسير مشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على مراحل متطورة، لتحقيق كل الأهداف المرجوة منه، حيث يبدأ ببرامج تعليمية وشهادات في الإدارة الرياضية مقترنة بمعايشات عملية للملتحقين مع إدارات النادي ثم «دبلومة أو ماجستير».

ويأتي هذا لمشروع التعليمي الضخم إيمانًا من النادي الأهلي وقناعات مسئوليه بأهمية التعليم ودوره المؤثر في مواكبة كل التطورات العالمية وتقديم خدمات متميزة لأبنائه وأعضائه وجماهيره وموظفيه.

ويحصل الملتحقون بمشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على شهادات معتمدة من الجامعة الأمريكية تبدأ ببرامج قصيرة إلى دبلومة إلى ماجستير.