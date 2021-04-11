غلق محابس خط الغاز بمنطقة أبو الوفا في 6 أكتوبر للسيطرة على الحريق

قال مصدر مسؤول بالشركة ناتجاس المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة السادس من أكتوبر، إن الشركة أغلقت المحابس الخاصة بماسورة الغاز التي في منطقة أبو الوفا بمدينة السادس من اكتوبر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فانه قد تم الدفع بـ10 سيارات لإطفاء الحريق، على أن تبدأ الشركة في معاينة الخط لمعرفة أسباب الحادث، والعمل على إصلاح الخط في أسرع وقت.



ونشب حريق إثر حدوث انفجار في خط الغاز المغذي للحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماده.



كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بانفجار خط غار بمنطقة مساكن أبو الوفا، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الواقعة السيطرة على الوضع.