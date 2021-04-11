«والا»: الجيش الإسرائيلي قلق لتسريب الأمريكيين معلومات عن عملياته

أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن قلقهم إزاء تسريب أمريكي لمعلومات حول عمليات إسرائيلية عسكرية، وذلك بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام أجنبية عن هجمات على سفن إيرانية.

وحسب موقع "والا" العبري، فإن التقديرات تشير إلى أن "مصدر هذه التقارير هو المعلومات المقدمة إلى الولايات المتحدة كجزء من التعاون العملياتي، حيث تقوم مؤسسة الدفاع بفحص ما إذا كان هناك تغيير في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه عمليات إسرائيل السرية".

وأشار إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، أفادت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية بعمليات نفذها الجيش الإسرائيلي العامين الماضيين في الساحة البحرية ضد أهداف إيرانية، نشرت أول التقارير عنها في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي ذكرت أن إسرائيل هاجمت ما لا يقل عن 12 سفينة تحمل النفط الإيراني إلى سوريا منذ عام 2019، قبل موجة من المنشورات في وسائل إعلام إسرائيلية حول تلك العمليات الحساسة".

وأضاف أن "مصادر أمنية إسرائيلية نفت أي صلة لـ"الموساد" بالمنشورات الأجنبية، كما نفت مصادر في الجيش الإسرائيلي صلتها بالمنشورات، وأكدت أنها كانت مفاجأة بالنسبة لها".

وتابع: "في الأيام الأخيرة، زادت التقديرات في مؤسسة الدفاع بأن المسؤولين الأمريكيين كانوا مسؤولين عن المنشورات، حيث تلقوا على ما يبدو تحديثات رسمية من الجانب الإسرائيلي في إطار التعاون الاستخباراتي والعملياتي".

وأكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي للموقع، أن "سلسلة المنشورات أضرت بغموض العمليات السرية".

وأضافت أن "مؤسسة الدفاع تستعد لاحتمال أن يحاول الإيرانيون الرد على السفن الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم أو الإضرار بالمصالح الإسرائيلية".