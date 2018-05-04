وزير خارجية المجر: سنواصل سداد قيمة الغاز الروسي باليورو

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده سوف تواصل دفع قيمة واردات الغاز الطبيعي الروسي باليورو، لينهي بذلك تكهنات استمرت على مدار أيام أن بلاده قد تسدد قيمة الغاز بالروبل في انتهاك محتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيارتو القول، في مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، إن شركة "إم في إم زد ار تي" المملوكة للدولة سوف ترسل اليوروهات لمصرف جازبروم بنك الذي سوف يحول المبلغ إلى الروبل.

ويبدو أن الحل الذي أعلنه سيارتو يتماشي مع الإجراءات التي صرح أعضاء آخرون بالاتحاد الأوروبي أنهم يعتزمون القيام بها لضمان تدفق الغاز الروسي بدون إرسال الروبل مباشرة.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو الرئيس الأوروبي الذي يتمتع بأوثق علاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، للصحفيين الأسبوع الماضي إنه "ليس لديه مشاكل" في الدفع بالروبل نظير الغاز الروسي، ما أجج التكهنات أن المجر قد تكسر وحدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب الحرب الذين تشنها على أوكرانيا.

يذكر أن بوتين قال الشهر الماضي إن الدول "غير الصديقة" سوف تحتاج لتسوية مدفوعات الغاز بالعملة الروسية، وهو مطلب رفضته دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.