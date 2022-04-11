



قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن مسلسل «نسل الأغراب» لم يؤثر على نجاح أمير كرارة في مسلسل «الاختيار 1»، لافتًا إلى أن المشكلات التي واجهها «نسل الأغراب»، والهجوم الكبير عليه، ترجع إلى مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنه لم يشاهد المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان بمجرد عرضها، وإنما تابعها في وقت لاحق، قائلًا إن كل شخص له ذوق وشكل الدراما التي يحبها.



وذكر أن مسلسل «نسل الأغراب» من المسلسلات التي شوهدت بصورة كبيرة، رقميًا على الورق، مضيفًا عن ضرر «كرارة» بسبب المسلسل: «هناك مرحلة يصل فيها النجم لرصيد مع جمهوره يشفع عن أي حاجة خطأ عملها، أو عمل لم يحقق نجاحًا كبيرًا».



وأشار إلى أن «الفنانين أمير كرارة وكريم عبدالعزيز وأحمد عز أحمد السقا، لهم رصيد كبير لدى الجمهور والعمل لن يقيمهم»، لافتًا إلى أنه لن يقدم دور «كرارة» في «نسل الأغراب» لو عرض عليه؛ لأن الشخص يختار المناسب له.







وعن اتهامه بدخول عالم التمثيل؛ لأن «كرارة» نسيبه، أوضح أنهما لم يمثلا معًا في بداية مشواره الفني، لكنهما قدما 4 أعمال سويًا، معقبًا: «الحمد لله عمري ما تأثرت بما يقال، لأني قادم من مجال صعب وهو المجال الرياضي، ما يحدث من نقد في التمثيل نصف ما يحدث مع لاعبي الكرة».



وتابع: «في التمثيل إعادة للقطات، أما مباراة كرة القدم خلال الـ90 دقيقة لو اللاعب رأس حربة لازم يجيب جون، ولو لم يحرز هدفًا فهو مقصر أمام الجمهور، كنت محظوظًا في بدايتي لأني مثلت في مسلسل (شربات لوز)، كان فاتحة الخير، ومفيش أحلى من يسرا أفتح بيها مشواري الفني».



