الصحة تفاصيل عن متحور كورونا الجديد «xe»

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور كورونا، المعروف باسم "xe" ناجم عن تفاعل نوعين فرعيين من المتحور أوميكرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أوميكرون كان له نوعان فرعيان وهما بي إيه 1 وبي إيه 2، وقد أدّى امتزاجهما إلى ظهور "xe".

وأشار إلى معرفة ثلاث نقاط عن المتحور، وهي أن الأعراض هي نفس المعروفة للإصابة بالفيروس وعلى نفس الشدة التي تقل في حدتها عن متحور دلتا، وأن نسبة انتشاره أكبر بنسبة 10%.

ولفت إلى أنه لا يوجد يؤشر إلى وجود خطورة على الصحة العامة أو كونه أشد مراضة ويؤدي إلى زيادة الحاجة لدخول المستشفيات.