ضبط 15 طن دقيق فاخر و100 كرتونة زيت طعام بغرض الاحتكار في البحيرة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط ٢٧ مخبزًا بمركز حوش عيسى قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضها لحوما بيضاء بدون أختام وغير صالحة للاستهلاك و٢٤ محل خُضر وفاكهة لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى ضبط ٨٠ شكارة كيماوي مدعم ومحظور تداوله بالأسواق و١٣٠ شيكارة سماد بدون فواتير و٥ كيلو لحوم بدون أختام وغير صالحة للاستهلاك و٥ شكاير سكر و ١١ باكت سجاير مجهول المصدر و(٥٠٠ لتر سولار - ١٠٠ كرتونة زيت طعام - ١٥طن من الدقيق الفاخر) تم تجميعهم بغرص الاحتكار.

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط ضبط ٥ مخابز بلدية قاموا بالتصرف في ١٢٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم وكذا إثبات مبيعات وهميه بعدد ٨٢٤٠٦ رغيف بلدي مدعم وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وبمركز وادى النطرون تم ضبط ٥ مخابز بلدية قاموا باثبات مبيعات وهمية لعدد ٦٤٠ رغيف بلدى مدعم وكذا تحرير محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و ٣ محاضر توقف عن العمل والإنتاج بدون إذن مسبق.

وفى مركز بدر تم ضبط ٣ مخابز سياحية تدار بدون ترخيص و ٢ محل بدال تموين لغلقهم المحال أثناء مواعيد العمل و ٤ محلات لعدم اعلانهم عن الأسعار.