نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3% في بداية الشهر الحالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات جمركية نشرت اليوم الاثنين نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3% سنويا في الأيام العشرة الأولى من نيسان/أبريل الحالي بفضل الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والمنتجات النفطية.

وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن إجمالي قيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي بلغ 3ر15 مليار دولار مقابل 9ر14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل أظهرت البيانات زيادة الواردات بنسبة 8ر12% سنويا إلى 89ر18 مليار دولار خلال الفترة نفسها مما أدى إلى عجز تجاري قدره 52ر3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى نمو صادرات رقائق الذاكرة، بنسبة 9ر14% سنويا حيث شكلت شكلت أشباه الموصلات حوالي 20% من إجمالي الصادرات.